ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рудык: Украина должна оставаться последовательным партнером для США

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 14:58
Рудык: Украина должна оставаться последовательным партнером для США Фото: Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" призывает власть не уклоняться от дальнейшего прогресса в осуществлении реформ, которые являются ключевыми для обеспечения демократических институтов Украины, ее экономического процветания и евроатлантического будущего.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык, передает сайт политсилы.

"Сегодня очень важно подтвердить нашим партнерам из США приверженность Украины демократическим ценностям и обеспечить осуществление необходимых реформ. Во время своего визита в Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией, вопросов корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов и реформы судебной власти. Такие предостережения наших союзников являются не напрасными. Ведь сегодня украинская власть осуществила разворот на 180 градусов по всем этим направлениям", - заявила Кира Рудык.

Она подчеркнула, что абсолютно неприемлемой является ситуация, когда накануне визита Блинкена правительство решило уничтожить корпоративное управление в НАК "Нафтогаз". К тому же немало остается вопросов к Генеральной прокуратуре, к реформированию службы безопасности Украины.

"Мы были свидетелями системного давления на антикоррупционную инфраструктуру, на Национальный банк и имитации судебной реформы, которая так и не началась", - добавила Рудык.

По ее словам, украинской власти пора вернуться на "рельсы" курса реформ, с которых она сошла раньше.

"Ведь наши американские партнеры готовы нам оказывать военную, дипломатическую и финансовую помощь. Правительство же вместо этого лишь замыливает глаза нашим союзникам о преданности предоставленным обещаниям по реализации программы реформ", - резюмировала Рудык.

Напомним, сегодня визитом в Киеве находится госсекретарь США Энтони Блинкен.

Раньше в партии "Голос" прогнозировали сложный разговор президента Владимира Зеленского с госсекретарем США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Партия Голос Кира Рудик
NEWS
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко