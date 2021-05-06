Рудик: Україна має залишатися послідовним партнером для США

Партія "Голос" закликає владу не ухилятися від подальшого прогресу в здійсненні реформ, які є ключовими для забезпечення демократичних інституцій України, її економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього.

"Сьогодні дуже важливо підтвердити нашим партнерам з США прихильність України демократичним цінностям та забезпечити здійснення необхідних реформ. Під час свого візиту до України державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією, на питаннях корпоративного управління, прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів і реформі судової влади. Такі застереження наших союзників є недаремними. Адже сьогодні українська влада здійснила розворот на 180 градусів за всіма цими напрямками", - заявила Кіра Рудик.

Вона підкреслила, що абсолютно неприйнятною є ситуація, коли напередодні візиту Блінкена уряд вирішив знищити корпоративне управління в НАК "Нафтогаз". До того ж чимало залишається питань до Генеральної прокуратури, до реформування Служби безпеки України.

"Ми були свідками системного тиску на антикорупційну інфраструктуру, на Національний банк та імітації судової реформи, яка так і не розпочалася", - додала Рудик.

За її словами, українській владі час повернутися на "рейки" курсу реформ, з яких вона зійшла раніше.

"Адже наші американські партнери готові нам надавати військову, дипломатичну та фінансову допомогу. Уряд же натомість лише замилює очі нашим союзникам про відданість наданим обіцянкам з реалізації програми реформ", - резюмувала Рудик.