Рудык: списание долгов Украины перед МВФ поставит ее в один ряд со странами третьего мира
Предложенный депутатами от "Слуги народа", ОПЗЖ и группы "Доверие" проект постановления №5607 о списании долгов перед Международным валютным фондом является чрезвычайно вредной идеей. Такие предложения ставят Украину в один ряд с бедными странами третьего мира.
Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.
"Сомали, Либерия, Афганистан. Знаете, что объединяет эти три страны? То, что за последний год Международный валютный фонд пошел на списание задолженности этим странам из-за кризисной ситуации. Вместо того чтобы выполнять реформы, развивать экономику и привлекать инвестиции от международных партнеров, украинская власть хочет продолжать делать шаги, которые разрушают доверие от западного цивилизованного мира. Для Украины это будет политическим и экономическим самоубийством. Долги перед кредиторами нужно регулярно обслуживать, а не списывать", - заявила Рудык.
В то же время она напомнила, что из-за промедления власти Украина уже год не получала финансирования от МВФ.
"К сожалению, из-за сворачивания реформ и невыполнения взятых на себя обязательств разговоры о получении траншей МВФ - пока ненаучная фантастика. Плюс в том, что на этот раз представители правительства хотя бы признают, что для получения траншей придется самим поработать. Требования Фонда известны и давно понятны. Наши кредиторы хотят видеть финансовую стабильность в Украине, реформу судебной системы, эффективную борьбу с коррупцией, независимый Национальный банк. Выполнение этих условий откроет нам дорогу к дешевым заимствованиям Фонда. А это, в свою очередь, позволит возобновить сотрудничество с другими западными кредиторами, которые ориентируются на позицию МВФ", - резюмировала Кира Рудык.
Напомним, ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если Международный валютный фонд откажется предоставлять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены.
Отметим, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что в Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша.