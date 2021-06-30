Рудик про ситуацію в "Голосі": партія розвивається, а всі непорозуміння вирішить з'їзд

"Ми починали в парламенті з 20 народних депутатів. Потім відбулися місцеві вибори, зараз "Голос" - партія з 26 осередками, 350 депутатами по всій країні в місцевих радах. Нас підтримує величезна кількість партійців та прихильників. Ця структура зростає достатньо швидко та змінюється, як і внутрішні взаємини в ній. Часто вони є складними, але вони вирівняються. У цьому допоможе з'їзд наприкінці липня", - заявила Кіра Рудик.

Вона переконана, що конфлікти в будь-яких структурах є нормою, та у політиці такі речі є публічними.

"Проте це свідчить, що партія є максимально демократичною. Ви просто уявіть якусь іншу партію, де таке було б можливим", - прокоментувала нардеп.

Крім того, Рудик повідомила, що наразі про своє бажання очолити партію не заявив жоден політик.

"Сьогодні не змінилася ані програма "Голосу", ані цінності, за які ми стоїмо, ані голосування, якими ми змінюємо нашу країну. Тому я дивлюся з великим позитивом на те, куди ми рухаємось далі. Переобирати лідерів - нормально для демократичних партій нелідерського типу. Звичайно, питання вирішуватиме з'їзд. Ми чекаємо, чи взагалі з'являться ще кандидати для того, щоб очолити партію. Наразі таких немає", - розповіла депутатка.