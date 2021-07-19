Рудык: на съезде "Голоса" я сама поставлю на голосование вопрос доверия к главе партии

Как известно, в середине июня половина парламентской фракции "Голос" заявила о создании объединения "Справедливость" и выразила недоверие председателю фракции Ярославу Железняку. В пресс-службе "Голоса" сразу отметили, что создание групп в пределах депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины "О Регламенте Верховной рады Украины".

Все недоразумения и вопросы партийной жизни должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии, отметили в "Голосе" и на 29 июля анонсировали съезд, на котором пообещали "поставить точку" во внутрипартийном кризисе.

По словам лидера "Голоса" Киры Рудык, на съезде будут обсуждать либеральную партийную программу, заслушают отчет председателя партии, а также выдвинут на голосование вопрос о недоверии председателю партии и изменений в устав.

"Мы не обойдем вопрос доверия к председателю партии. Я сама поставлю этот вопрос на голосование - так же, как сделала это в январе. У нас будут изменения в устав, политсовет рассматривает последнюю версию, которую мы наработали. И у нас, наверное, будут вопросы, касающиеся концептуальных вещей: или мы массовая партия, то есть мы хотим, чтобы в партии было 100 000 человек или мы та партия, где качество членов ячейки важнее их количества, то есть чтобы у нас была партия на тысячу человек, но где все всех знают", - сообщила Кира Рудык.