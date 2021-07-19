Рудик: на з’їзді "Голосу" я сама поставлю на голосування питання довіри до голови партії

Як відомо, у середині червня половина парламентської фракції "Голос" заявила про створення об’єднання "Справедливість" та висловила недовіру голові фракції Ярославу Железняку. У пресслужбі "Голосу" одразу зауважили, що створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 закону України "Про Регламент Верховної ради України".

Всі непорозуміння та питання партійного життя мають вирішуватись відповідно до правил та процедур партії, зазначили у “Голосі” і на 29 липня анонсували з’їзд, на якому пообіцяли “поставити крапку” у внутрішньопартійній кризі.

За словами лідерки "Голосу" Кіри Рудик, на з'їзді будуть обговорювати ліберальну партійну програму, заслухають звіт голови партії, а також висунуть на голосування питання щодо недовіри голові партії та змін до статуту.

“Ми не оминемо питання довіри до голови партії. Я сама поставлю це питання на голосування — так само, як зробила це в січні. У нас будуть зміни до статуту, політрада розглядає останню версію, яку ми напрацювали. І у нас, напевно, будуть питання, які стосуються концептуальних речей: чи ми масова партія, тобто чи ми хочемо, щоб у партії було 100 тисяч людей, чи ми та партія, де якість членів осередка важливіша за їхню кількість, тобто щоб у нас була партія на тисячу людей, але де всі всіх знають", - повідомила Кіра Рудик.