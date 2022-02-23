Рудык: сегодня на повестке дня не только вопросы безопасности Украины, но и цивилизованного мира

"Каждый, кто понимает, как думает и мотивирует свои решения президент Путин, осознает: любая уступка этому тирану - путь к новой эскалации, новым требованиям и ультиматумам. Сейчас это понимают практически все ключевые политики и в Америке, и в Европе, и главное - в Украине. Агрессия уже началась. Нам нужно больше оружия от наших союзников. Конечно, защитного. Российские самолеты и танки сами себя не собьют", - отмечает народный депутат.

Кроме западных союзников, за последние дни и украинская власть наконец признали всю серьезность ситуации и начали объединять усилия вместе с оппозицией.

"Все понимают, что российская диктатура - ​​общая угроза и, если дать ему победить, общая гибель. Нам нужно перераспределить бюджет и выделить больше денег на армию, мы не имеем права сейчас останавливать реформы и должны проводить их еще активнее. Путин в лицо нам говорит, что украинские реформы его пугают. И пусть боится дальше", - объясняет лидер "Голоса".

По словам Киры Рудык, наибольший страх Путина - сильная и успешная Украина. А значит, общими силами общества, политиков и партнеров мы можем его победить.

"Если мы продолжим действовать в унисон с союзниками, с гражданским обществом, если политики и общество сделают все необходимое для поддержки армии и экономики, Путин потерпит поражение. Украина победит. Демократия победит. А империя зла уйдет в прошлое. Навсегда", - подытоживает лидер "Голоса".