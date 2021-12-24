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Рудык рассказала о планах на 2022 год

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 15:40
Рудык рассказала о планах на 2022 год Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кроме "Голоса", ни одна политическая сила в парламенте сейчас не отстаивает средний класс.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер партии Кира Рудык.

"Отстаивать средний класс - это то, чего сейчас не делает ни одна другая политическая сила. Поэтому нам нужна команда, которая будет отстаивать наши либеральные ценности, малый и средний бизнес", - подчеркнула народный депутат.

Именно "Голос" инициирует законопроекты в поддержку предпринимателей во время карантина, уменьшение налогового давления на малый и средний бизнес, ведь это движет экономику страны. К сожалению, монобольшинство настроено на противоположное и налогами облагает именно людей дела.

"Государство занимается тем, чтобы залезть в карман к тем, кто не может за себя постоять. У нас олигархи могут за себя постоять, крупные предприятия могут постоять, а средний класс - не может. "Голос" будет дальше строить команду. Мы общаемся со многими, но пока рано говорить о каких-то договоренностях. В общем, это малый и средний бизнес, люди, умеющие управлять, имеют опыт, люди новые, но опытные", - отмечает лидер политсилы.

О внутренних конфликтах в партии и фракции "Голос", причинах падения рейтингов, перспективах участия в следующих выборах, а также о вероятности вторжения российских войск и борьбе с внутриукраинскими кризисами - читайте в интервью Киры Рудык РБК-Украина.

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Кира Рудик
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