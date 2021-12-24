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Рудик розповіла про плани на 2022 рік

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 15:40
Рудик розповіла про плани на 2022 рік Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Крім "Голосу", жодна політична сила в парламенті зараз не відстоює середній клас.

Про це в інтервʼю РБК-Україна заявила лідер партії Кіра Рудик.

"Відстоювати середній клас - це те, чого зараз не робить жодна інша політична сила. Тому нам потрібна команда, яка відстоюватиме наші ліберальні цінності, малий і середній бізнес",- підкреслила народний депутат.

Саме "Голос" ініціює законопроекти на підтримку підприємців під час карантину, зменшення податкового тиску на малий і середній бізнес, адже це те, що рухає економіку країни. На жаль, монобільшість налаштована на протилежне і податками обкладає саме людей справи.

"Держава займається тим, щоб залізти в кишеню до тих, хто не може за себе постояти. У нас олігархи можуть за себе постояти, великі підприємства можуть постояти, а середній клас - не може. "Голос" далі будуватиме команду. Ми спілкуємось з багатьма, але поки рано говорити про якісь домовленості. Загалом, це малий і середній бізнес, люди, які вміють керувати, мають досвід, люди нові, але досвідчені", - зазначає лідерка політсили.

Про внутрішні конфлікти у партії та фракції "Голос", причини падіння рейтингів, перспективи участі в наступних виборах, а також про ймовірність вторгнення російських військ і боротьбу з внутрішньоукраїнськими кризами - читайте в інтерв'ю Кіри Рудик РБК-Україна.

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Кіра Рудик
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