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Рудык рассказала, какой должна быть общая позиция страны

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 13:10
Рудык рассказала, какой должна быть общая позиция страны Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украине сейчас нужно единение всех сил и общий месседж мира - у нас сильная армия и мощные союзники. В то же время власти продолжают делить союзников на тех, кто ей нравится и тех, кто сеет панику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Голос", народного депутата Киры Рудык.

"Абсолютно неправильно и вредно делить союзников на тех, которые нам нравятся больше, и на тех, которые меньше. На тех, которые делают, по мнению власти, правильные шаги и на тех, которые нет. Мы должны быть действительно благодарны за всю помощь, которую мы получаем от международного сообщества", - подчеркивает народный депутат.

При этом заявления президента о предполагаемом госперевороте нанесли инвестпривлекательности Украины гораздо больше убытков, чем предупреждение западных разведок о наращивании Россией сил на украинских границах.

"После заявления президента о государственном перевороте паника была еще какая. И мы все будем очень долго чувствовать результат этого заявления, которое, кстати, он так и не опроверг. А наши международные партнеры приезжают делегациями в Киев, чтобы показать, что здесь безопасно и что их поддержка не только финансовая и военная, но и политическая тоже", - говорит лидер "Голоса".

Но возлагать все надежды исключительно на помощь партнеров нельзя, государство тоже должно показывать действия в свою защиту.

"Со своей стороны "Голос" как украинские политики, как оппозиция готовы работать вместе с властью, выстраивать общий месседж и общую позицию. Мы должны говорить: "у нас сильная армия, у нас сильные союзники, не нужно паниковать". А власть и дальше считает, что ее несуразные шаги по разрешению экономического кризиса в Украине - это проблема американцев", - возмущается парламентарий.

Как сообщалось, ранее Рудык заявляла, что за напряжение в обществе ответственна украинская власть, которая либо никак не комментировала угрозу российского вторжения, либо делала противоположные заявления.

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Кира Рудик
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