Рудик розповіла, якою має бути спільна позиція країни

Україні зараз потрібне єднання усіх сил і спільний меседж світу - у нас сильна армія і потужні союзники. Натомість влада продовжує ділити союзників на тих, хто їй подобається і тих, хто сіє паніку.

"Абсолютно неправильно і шкідливо ділити союзників на тих, які нам подобаються більше, і на тих, які менше. На тих, які роблять, на думку влади, правильні кроки і на тих, які ні. Ми повинні бути справді вдячними за всю допомогу, яку ми отримуємо від міжнародної спільноти", - підкреслює народний депутат.

При цьому заяви президента про ймовірний держпереворот нанесли інвестпривабливості України набагато більше збитків, ніж попередження західних розвідок про нарощування Росією сил на українських кордонах.

"Після заяви президента щодо державного перевороту паніка була ще яка. І ми всі будемо дуже довго відчувати результат цієї заяви, яку, до речі, він так і не спростував. А наші міжнародні партнери приїжджають делегаціями до Києва, щоб показати, що тут безпечно і що їх підтримка не лише фінансова і військова, а й політична теж", - говорить лідер "Голосу".

Але покладати всі надії виключно на допомогу партнерів не можна, держава має теж показувати дії на свій захист.

"Зі свого боку "Голос" як українські політики, як опозиція готові працювати разом з владою, вибудовувати спільний меседж і спільну позицію. Ми маємо говорити: "у нас сильна армія, у нас сильні союзники, не потрібно панікувати". Натомість влада і далі вважає, що її недолугі кроки по вирішенню економічної кризи в Україні - це проблема американців", - обурюється парламентар.