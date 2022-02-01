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Рудик розповіла, якою має бути спільна позиція країни

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 13:10
Рудик розповіла, якою має бути спільна позиція країни Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Україні зараз потрібне єднання усіх сил і спільний меседж світу - у нас сильна армія і потужні союзники. Натомість влада продовжує ділити союзників на тих, хто їй подобається і тих, хто сіє паніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Голос", народного депутата Кіри Рудик.

"Абсолютно неправильно і шкідливо ділити союзників на тих, які нам подобаються більше, і на тих, які менше. На тих, які роблять, на думку влади, правильні кроки і на тих, які ні. Ми повинні бути справді вдячними за всю допомогу, яку ми отримуємо від міжнародної спільноти", - підкреслює народний депутат.

При цьому заяви президента про ймовірний держпереворот нанесли інвестпривабливості України набагато більше збитків, ніж попередження західних розвідок про нарощування Росією сил на українських кордонах.

"Після заяви президента щодо державного перевороту паніка була ще яка. І ми всі будемо дуже довго відчувати результат цієї заяви, яку, до речі, він так і не спростував. А наші міжнародні партнери приїжджають делегаціями до Києва, щоб показати, що тут безпечно і що їх підтримка не лише фінансова і військова, а й політична теж", - говорить лідер "Голосу".

Але покладати всі надії виключно на допомогу партнерів не можна, держава має теж показувати дії на свій захист.

"Зі свого боку "Голос" як українські політики, як опозиція готові працювати разом з владою, вибудовувати спільний меседж і спільну позицію. Ми маємо говорити: "у нас сильна армія, у нас сильні союзники, не потрібно панікувати". Натомість влада і далі вважає, що її недолугі кроки по вирішенню економічної кризи в Україні - це проблема американців", - обурюється парламентар.

Як повідомлялось, раніше Рудик заявляла, що за напругу в суспільстві відповідальна українська влада, яка або ніяк не коментувала загрозу російського вторгнення, або робила протилежні заяви.

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Кіра Рудик
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