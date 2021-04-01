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Рудик розповіла, як будуть вирішувати конфлікт в "Голос"

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 09:08
Рудик розповіла, як будуть вирішувати конфлікт в "Голос" Фото: Кіра Рудик (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Конфлікт у парламентській фракції партія "Голос" планує вирішити під час партійного слухання. До цього у партії хочуть дочекатися висновку контрольно-ревізійної комісії щодо ситуації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила глава партії "Голос" Кіра Рудик.

За її словами, причиною конфлікту стала проблема зростання.

"Коли я була головою компанії, я це вже бачила, тому я досить спокійно до цього ставлюся. Коли компанія швидко зростає, всередині відбуваються певні потрясіння", - пояснила Рудик.

Вона зазначила, що для виходу з ситуації планують провести партійний слухання.

"На них ми зможемо обговорити всі проблеми, про які йшлося в заявах окремих моїх колег. Почути всіх. Не тільки депутатів, але і партійців з регіонів, відомих спікерів партії і так далі", - заявила голова "Голосу".

При цьому Рудик не боїться ініціативи незадоволених членів фракції за заміну керівництва партії.

"На минулому з'їзді наприкінці січня ми вже виносили питання довіри чолі партії, з ініціативи тих же депутатів. Були делегати з 21 осередку і я отримала, здається, майже 90% підтримки", - сказала вона.

Нагадаємо, в понеділок, 29 березня, 10 з 20 депутатів фракції "Голос" вийшли з відкритим листом. Вони закликали провести з'їзд і переобрати керівництво партії. Діючу голову партії Кіру Рудик вони звинувачують у підкилимних переговорах з владою і порушення внутріпартійної демократії.

Раніше лідер партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що уряд продовжує демонструвати некомпетентність у протидії поширенню COVID-19 і в подоланні наслідків пандемії для життя людей та економіки.

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