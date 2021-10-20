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Рудик: Рада має приймати закони так, щоб потім не довелося їх переробляти

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 12:00
Рудик: Рада має приймати закони так, щоб потім не довелося їх переробляти Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада поточного скликання ухвалила справді важливі й корисні закони, серед яких судова реформа, антикорупційний блок. Але ці закони не виконуються, бо владі бракує політичної волі.

Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик.

"Ми ухвалюємо дійсно хороші закони: наприклад, судова реформа, яку ми прийняли в липні. Але ці закони блокуються виконанням. Адже попри те, що в нас є якісні антикорупційні закони, створені антикорупційні органи, все ще немає "політичної волі", щоб обрали керівника ДБР, керівника САП. А зараз ще питання з обранням керівника НАБУ", - заявила Рудик.

Навряд політична воля з’явиться за цієї влади. Останні заяви керівництва парламенту свідчать про те, що вони обрали кількість, а не якість. І це категорично неправильно, переконана Рудик.

"Нам потрібно приймати закони так, щоб потім не довелося їх переробляти. Парламент має працювати максимально ефективно з надією на те, що коли влада зміниться (або принаймні почне дослухатися до опозиції) і працювати ефективно, що ці закони зможуть запрацювати", - додає нардеп.

Чи почне влада дослуховуватись до опозиції - питання риторичне, переконана Рудик.

"Ми бачимо, що влада зараз робить наступ на всі незалежні інституції, починаючи з Нацбанку, закінчуючи ДБР. Тому очікувати, що навіть дуже хороший закон буде працювати так, як він написаний, зараз не приходиться", - підсумовує вона.

Як повідомлялось, раніше в "Голосі" заявляли, що малий та середній бізнес в Україні має боротися з багатьма викликами одночасно. Водночас влада замість підтримки тільки додає складнощів.

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