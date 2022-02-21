Рудик закликає ВР підтримати постанову про санкції проти депутатів Держдуми РФ

Промова президента у Мюнхені була вчасною і якісною, тепер український парламент має діяти в унісон із заявами президента і взятися за безпекові закони. Опозиція буде вимагати внесення до порядку денного тих ініціатив, які стосуються безпеки та оборони.

Про це пише РБК-Україна з посилання на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик на "Українській правді".

"Чому, коли президент говорить, що він розуміє, що безпекова ситуація є дуже складною, в парламенті монобільшість виносить перелік законів, які фактично не стосуються безпекової ситуації? Якщо зараз не критична ситуація для того, щоб підтримувати військових, виділяти кошти на озброєння, ремонт (те, що пропонує опозиція), то коли і яка критична ситуація має настати?" - обурюється представниця опозиції.

Ще у пʼятницю народний депутат від "Голосу" Інна Совсун зареєструвала проект постанови про звернення до західних партнерів щодо персональних санкцій для депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання "незалежності" так званих ЛДНР. Цю постанову опозиція вимагатиме проголосувати.

"Нас безумовно підтримують США і Велика Британія, вони готові надати нам усе необхідне. Є також представники країн Європи, в яких є набагато менше економічних маневрів для санкцій і зараз йде домовленість між США, Британією та нашими європейськими союзниками щодо того, які саме санкції можуть застосовувати. Але і український парламент має показувати партнерам, що ми також здатні щось робити всередині країни", - підкреслює лідер "Голосу".

Демократичний світ консолідує зусилля навколо України, але це не значить, що українські депутати мають сидіти і чекати.

"Хіба економічний паспорт українця є критичною необхідністю зараз? Хіба законопроекти, які стосуються відведення інвесторів з України, є критичними зараз? Питання сьогодні звучить, чи є в світі сила чи обʼєдання сил, які змусять Росію витконувати свою частину домовленостей?" - підсумовує народний депутат.