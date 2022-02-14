ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Голос" обратился к западным партнерам для предоставления защиты границ с воздуха

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 12:24
"Голос" обратился к западным партнерам для предоставления защиты границ с воздуха Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Фракция "Голос" зарегистрировала постановление об обращении в американский и британский парламенты с просьбой предоставить Украине дополнительные средства защиты границ с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.

"Мы зарегистрировали постановление об обращении в парламенты США и Великобритании по предоставлению Украине дополнительных средств защиты наших границ с воздуха в случае российской атаки. Мы понимаем, что сейчас получить такие гарантии будет сложно, но мы должны инициировать этот процесс. Мы не видим сейчас со стороны власти системной международной работы, которая бы принесла результат в виде гарантий от стран, которые нам сейчас помогают", - рассказала народный депутат.

По словам Киры Рудык, повестка дня Верховной рады на текущую неделю не содержит законопроектов, необходимых для усиления обороноспособности государства.

"Повестка дня включает в себя все, что угодно, кроме конкретных шагов, необходимых для усиления международного сотрудничества и обороноспособности. "Голос" как оппозиция требует не терять времени и завтра выносить оборонные законопроекты. Речь идет о перераспределении бюджета (дополнительные деньги на зарплаты военным), законопроект о 9 млрд грн, которые нужно направить на модернизацию вооружения. Армия готовится постоянно, международные партнеры без выходных присылают нам помощь. Я не понимаю, почему власть откладывает такие важные шаги на потом", - подчеркнула представитель оппозиции.

Как сообщалось, ранее Рудык заявляла, что когда в стране экономический кризис, власть должна беречь бизнес, который платит налоги в бюджет, а не давить на него силовыми и фискальными инструментами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кира Рудик
NEWS
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины