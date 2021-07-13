Рудик пояснила суть законопроекту про легалізацію медичного канабісу

Препаратами з медичного канабісу сьогодні лікують хворих у 60 країнах світу. Україна має слідувати прикладу розвинутих держав та надати понад 2 мільйонам українців можливість отримати необхідні їм ліки.

"Ми закликаємо підтримати легалізацію медичного канабісу. У такий спосіб українські пацієнти отримають доступ до безпечного лікування за рецептом лікаря. Окрім того, закон регулюватиме виробництво медичних препаратів. Нині понад 2 мільйонів українців з онкологічними захворюваннями, епілепсією та іншими хворобами потребують ліків на основі канабісу, які можуть полегшити біль, налагодити сон і зменшити судоми", - пояснила Кіра Рудик.

Вона також нагадала, що партія "Голос" першою підняла у парламенті питання необхідності ухвалення закону про легалізацію медичного канабісу.

Рудик також пояснила, що препарати на основі канабісу будуть виписуватись лише лікарем та в обмежених дозах для лікування пацієнтів з важкими хворобами. Тому людям з наркотичною залежністю ліки з канабісу будуть недоступні.

"Препарати конопель з ТГК (тетрагідроканабінолу) можна буде споживати і поширювати тільки під суворим контролем МВС і МОЗ, так само як опіати: за червоним рецептом лікаря. А от препарати конопель з КБД (канабідіолу) продаються без контролю, як у всьому цивілізованому світі. Для препаратів з ТГК обмеження точно будуть. Адже у кожного препарату є як корисні властивості, так і побічні ефекти. Перелік захворювань та схема застосування будуть визначені законодавством та урядом", - пояснила депутатка.

Лідер "Голосу" нагадала, що понад 60 країн світу використовують канабіс в медичних і наукових цілях. Використання лікарських засобів на основі конопель дозволено сьогодні у США та Великобританії, а також у більшості країн Європи: Австрії, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Швейцарії, Польщі та інших.