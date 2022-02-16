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Рудык обсудила с британским парламентарием совместные решительные действия

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Киев, Среда 16 февраля 2022 14:58
Рудык обсудила с британским парламентарием совместные решительные действия Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык и Тобиас Элвуд (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Глава комитета по вопросам обороны парламента Великобритании Тобиас Элвуд выразил свою поддержку постановлению партии "Голос" с просьбой к американскому и британскому парламентам предоставить Украине дополнительные средства защиты границ с воздуха. Это ведь важный шаг для защиты украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты совместного брифинга лидера партии Киры Рудык и народного депутата "Голоса" Романа Костенко с британским парламентарием Тобиасом Элвудом.

"Мы инициировали этот процесс из-за бездействия властей. Это следующий шаг в гарантиях безопасности, которые может получить Украина. Это будет еще один ответ Путину о том, что Украина защищена, что за нами стоят сильные международные партнеры. Наша сила в единстве и мы должны прибегать к решительным действиям", - отметила лидер "Голоса" Кира Рудык.

Рудык обсудила с британским парламентарием совместные решительные действия

Тобиас Элвуд заверил, что поддерживает такую ​​идею. Сейчас именно в тот период истории, где реакция стран на действия со стороны России будет определять их развитие. Единство и кооперация очень важны, это касается также возможности применять силы НАТО, добавил политик.

"В это важное время я надеюсь, что мы сможем оказать всю поддержку, которая вам необходима. Нам нужно признать вызовы безопасности, поскольку это не только вызов для Украины. Это вызов для всей Европы. Безопасная ситуация в Украине касается всего Евросоюза. И постепенно Запад начинает это осознавать. Важно, что Великобритания, Франция, Германия и США смотрят в одном направлении. Потому что только когда мы объединены, используя силы НАТО, мы можем противостоять России. Это язык, который понимает Путин", - прокомментировал Тобиас Элвуд.

Рудык обсудила с британским парламентарием совместные решительные действия

Как сообщалось, ранее Рудык заявляла, что когда в стране экономический кризис, власть должна беречь бизнес, который платит налоги в бюджет, а не давить на него силовыми и фискальными инструментами.

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