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Рудык назвала четыре шага для нацбезопасности Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 10 января 2022 13:01
Рудык назвала четыре шага для нацбезопасности Украины Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Международные СМИ снова пишут о российской угрозе для Украины, скоплении российских войск на границах и возможности эскалации агрессии в январе. В Казахстане российские военные и так называемый контингент ОДКБ проводят "миротворческую" операцию. Эти события являются геополитическими и точно повлияют на Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.

"Причины протестов в Казахстане можно анализировать долго, но стратегически не исключено, что после акций ОДКБ там Россия будет продвигать идею участия контингента в миротворческой миссии на Донбассе. Такие сценарии вполне реальны. Так называемое Рождественское перемирие не работает. Боевики обстреливают силы ООС", - заявила Кира Рудык.

При этом власти не делают никаких заявлений на этот счет. И точно не от уверенности, что у них все "под контролем".

"Плохие новости негативно влияют на рейтинги. И шоу о войне не "зайдет" телезрителям, потому что война всем надоела, проще сделать вид, что ее нет. Мыслить же стратегически на несколько шагов вперед, анализировать и прогнозировать угрозы власть не умеет", - отметила Кира Рудык.

В сложившейся ситуации важно организовать собрание резервистов. Собрать СНБО и оперативно решить вопрос по поставкам боеприпасов для армии. Актуализировать вопросы российской угрозы в рамках ООН, убеждена лидер "Голоса".

"Также важно провести разъяснительную работу среди населения на случай агрессии России в регионах Украины. Это лишь несколько вещей, которые нужно делать уже давно. Для того чтобы обезопасить и защитить украинских граждан", - подчеркнула Рудык.

О внутренних конфликтах в партии и фракции "Голос", причинах падения рейтингов, перспективах участия в следующих выборах, а также о вероятности вторжения российских войск и борьбе с внутриукраинскими кризисами - читайте в интервью Киры Рудык РБК-Украина.

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Кира Рудик
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