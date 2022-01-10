Рудик назвала чотири кроки для нацбезпеки України
Міжнародні ЗМІ знову пишуть про російську загрозу для України, скупчення російських військ на кордонах і можливість ескалації агресії у січні. В Казахстані російські військові і так званий контингент ОДКБ проводять "миротворчу" операцію. Ці події є геополітичними і точно вплинуть на Україну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.
"Причини протестів в Казахстані можна аналізувати довго, але стратегічно не виключено, що після акцій ОДКБ там Росія просуватиме ідею участі контингенту в миротворчій місії на Донбасі. Такі сценарії цілком реальні. Так зване Різдвяне перемир‘я не працює. Бойовики обстрілюють сили ООС", - заявила Кіра Рудик.
При цьому влада не робить жодних заяв з цього приводу. І точно не від впевненості, що у них все "під контролем".
"Погані новини негативно впливають на рейтинги. І шоу про війну не “зайде” телеглядачам, бо війна всім набридла, простіше зробити вигляд, що її немає. Мислити ж стратегічно на кілька кроків вперед, аналізувати та прогнозувати загрози влада не вміє", - наголосила Кіра Рудик.
В ситуації, що склалась, важливо організувати збори резервістів. Зібрати РНБО і оперативно вирішити питання з постачанням боєприпасів для армії. Актуалізувати питання російської загрози в рамках ООН, переконана лідер "Голосу".
"Також важливо провести роз'яснювальну роботу серед населення на випадок агресії Росії в регіонах України. Це лише кілька речей, які потрібно робити вже давно. Для того, щоб убезпечити і захистити українських громадян", - підкреслила Рудик.
Про внутрішні конфлікти у партії та фракції "Голос", причини падіння рейтингів, перспективи участі в наступних виборах, а також про ймовірність вторгнення російських військ і боротьбу з внутрішньоукраїнськими кризами - читайте в інтерв'ю Кіри Рудик РБК-Україна.