Рудык: "Голос" призывает власть предложить компетентную замену Степанову

Она напомнила, что "Голос" собрал необходимые 150 подписей для созыва внеочередного заседания Рады для отставки министра Максима Степанова. Теперь, по мнению Рудык, правительство должно предложить компетентную замену к проведению внеочередного заседания.

"Мы убеждены, что за праздничные выходные у депутатов будет достаточно возможностей ознакомиться, как организована вакцинация в округах, и желающих проголосовать за отставку министра может оказаться еще больше. За это время у власти будет время подготовить и представить депутатам профессиональную кандидатуру на должность министра здравоохранения, который сможет обеспечить удовлетворительный темп вакцинации и организовать компетентную борьбу с коронавирусом. Власть не имеет права на еще одну ошибку с кандидатурой министра здравоохранения! Стране нужно наконец выходить из бесконечных локдаунов, защитить здоровье людей и восстановить экономический рост. Для этого от власти требуется немного - компетентный министр и реальные меры борьбы с коронавирусом", - заявила Кира Рудык.