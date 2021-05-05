Рудик: "Голос" закликає владу запропонувати компетентну заміну Степанову
Партія "Голос" закликає уряд визначитися з новою кандидатурою на посаду міністра охорони здоров’я та винести її на обговорення фракцій та профільного комітету Верховної ради.
Про це заявила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик.
Вона нагадала, що "Голос" зібрав необхідні 150 підписів для скликання позачергового засідання Ради для відставки міністра Максима Степанова. Тепер, на думку Рудик, уряд має запропонувати компетентну заміну до проведення позачергового засідання.
"Ми переконані, що за святкові вихідні у депутатів буде достатньо можливостей ознайомитися, як організована вакцинація на округах, і бажаючих проголосувати за відставку міністра може виявитися ще більше. За цей час у влади буде час підготувати та представити депутатам професійну кандидатуру на посаду міністра охорони здоров’я, який зможе забезпечити задовільний темп вакцинації та організувати компетентну боротьбу з коронавірусом. Влада не має права на ще одну помилку з кандидатурою міністра охорони здоров’я! Країні потрібно нарешті виходити з нескінченних локдаунів, захистити здоров’я людей та відновити економічне зростання. Для цього від влади потрібно небагато - компетентний міністр та реальні заходи боротьби з коронавірусом", - заявила Кіра Рудик.
Нагадаємо, раніше лідер "Голосу" Кіра Рудик неодноразово заявляла про гостру потребу відставки Максима Степанова.
Вона заявляла, що міністр провалив три завдання, за які несе особисту відповідальність. Зокрема, організацію масового тестування, забезпечення лікарень киснем та необхідним медичним обладнанням, вакцинацію населення.
Раніше співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що відставка Степанова - питання часу, "можливо пари місяців або менше".