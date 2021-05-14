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Рудык: "Голос" будет требовать утвердить отставку Степанова в Раде

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Киев , Пятница 14 мая 2021 21:14
Рудык: "Голос" будет требовать утвердить отставку Степанова в Раде Фото: Кира Рудык (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" будет требовать утверждения отставки министра здравоохранения Максима Степанова Верховной радой. Кроме того, политсила потребует расследования его действий на посту.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык в Facebook.

"Только что стало известно, что министр здравоохранения Максим Степанов уходит в отставку. Партия "Голос", собравшая 150 подписей депутатов за его отставку считает, что время для его увольнения упущено. Его нужно было отправить в отставку еще летом, когда мы начали собирать соответствующие подписи", - написала Рудик.

По ее словам, сейчас Степанов довел страну до ситуации "теперь спасайтесь сами".

"Степанов не имеет никакого морального права апеллировать ни к врачам, ни к пациентам. Потому что он ничего не сделал для первых и бросил на произвол судьбы вторых. Он давно должен объяснить, почему Минздрав закупал маски и халаты по цене почти вдвое выше рыночной. Почему провалено массовое тестирование. Почему провалено обеспечение больниц и врачей. Почему провалена закупка вакцин и организация массовой вакцинации украинцев", - добавила Рудык.

Учитывая провал поставленных перед Степановым задач, добавляет нардеп, партия "Голос" требовала и будет требовать утверждения его отставки Верховной радой, а также расследования его действий.

Только что стало известно, что министра здравоохранения Максима Степанова отправляют в отставку. Партия Голос, которая собрала...

Posted by Кира Рудик on Friday, May 14, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. Соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило сегодня в парламент.

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