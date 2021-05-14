Рудык: "Голос" будет требовать утвердить отставку Степанова в Раде

Партия "Голос" будет требовать утверждения отставки министра здравоохранения Максима Степанова Верховной радой. Кроме того, политсила потребует расследования его действий на посту.

"Только что стало известно, что министр здравоохранения Максим Степанов уходит в отставку. Партия "Голос", собравшая 150 подписей депутатов за его отставку считает, что время для его увольнения упущено. Его нужно было отправить в отставку еще летом, когда мы начали собирать соответствующие подписи", - написала Рудик.

По ее словам, сейчас Степанов довел страну до ситуации "теперь спасайтесь сами".

"Степанов не имеет никакого морального права апеллировать ни к врачам, ни к пациентам. Потому что он ничего не сделал для первых и бросил на произвол судьбы вторых. Он давно должен объяснить, почему Минздрав закупал маски и халаты по цене почти вдвое выше рыночной. Почему провалено массовое тестирование. Почему провалено обеспечение больниц и врачей. Почему провалена закупка вакцин и организация массовой вакцинации украинцев", - добавила Рудык.

Учитывая провал поставленных перед Степановым задач, добавляет нардеп, партия "Голос" требовала и будет требовать утверждения его отставки Верховной радой, а также расследования его действий.