Рудик: "Голос" вимагатиме затвердити відставку Степанова у Раді

Партія "Голос" вимагатиме затвердження відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова Верховною радою. Крім того, політсила вимагатиме розслідування його дій на посаді.

Щойно стало відомо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов йде у відставку. Партія "Голос", яка зібрала 150 підписів депутатів за його відставку вважає, що час для його звільнення згаяно. Його потрібно було відправити у відставку ще влітку, коли ми почали збирати відповідні підписи", - написала Рудик.

За її словами, наразі Степанов довів країну до ситуації "тепер рятуйтеся самі".

"Степанов не має жодного морального права апелювати ні до лікарів, ні до пацієнтів. Бо він нічого не зробив для перших і кинув напризволяще других. Він давно має пояснити, чому МОЗ закуповував маски і халати за ціною майже удвічі вищою за ринкову. Чому провалено масове тестування. Чому провалено забезпечення лікарень та лікарів. Чому провалено закупівлю вакцин та організацію масової вакцинації українців", - додала Рудик.

З огляду на провал поставлених перед Степановим завдань, додає нардеп, партія "Голос" вимагала і буде вимагати затвердження його відставки Верховною радою, а також розслідування його дій.