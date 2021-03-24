Рудьковский утверждает, что Семинский систематически вносил в декларацию украденное

Рудьковский утверждает, что речь идет о ресурсах, полученных Семинским в результате недобросовестной работы и финансовых нарушений, совершаемых им в период работы в компании "Нефтегаздобыча", частично принадлежавшей семье Рудьковского.

В частности, об масштабном обналичивании средств совместно с экс-совладельцем компании Нестором Шуфричем, которые тратились на покупку недвижимости, самолетов, яхт и т.д.

"Семинский вообще ушел дальше, он, наверное, не читал уголовный кодекс - часть украденного он даже отразил в налоговой декларации", - резюмировал Рудьковский.

По его словам, Семинский и Шуфрич договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании.

"Я думаю, вы тоже слышали записи, где он настаивал, и сказал, что "я принял решение и буду забирать себе 20%". Он забирал больше, думаю, около 30% доходов компании", - рассказал Рудьковский.