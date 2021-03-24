Рудьковський стверджує, що Семінський систематично вносив в декларацію вкрадене

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський вніс частину активів, придбаних за незаконно отримані кошти, в податкову декларацію.
Про це розповів екс-міністр транспорту Микола Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Рудьковський стверджує, що мова йде про ресурси, отримані Семінським внаслідок недобросовісної роботи та фінансових порушень, здійснених ним в період роботи в компанії "Нафтогазвидобування", яка частково належала родині Рудьковського.
Зокрема, про масштабне переведення в готівку коштів спільно з екс-співвласником компанії Нестором Шуфричем, які витрачалися на купівлю нерухомості, літаків, яхт тощо.
"Семінський взагалі пішов далі, він, напевно, не читав карний кодекс - частину вкраденого він навіть відобразив у податковій декларації", - резюмував Рудьковський.
За його словами, Семінський і Шуфрич домовилися самовільному перерозподілити частки і дохід компанії.
"Я думаю, ви теж чули записи, де він наполягав, і сказав, що "я прийняв рішення і буду забирати собі 20%". Він забирав більше, думаю, близько 30% доходів компанії", - розповів Рудьковський.
Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, Олег Семінський, що звинувачує екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського у своєму викраденні, претендує на частку в бізнесі його сім'ї вартістю 150 млн дол.
Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтагазвидобування", в якій Семінський колись працював директором.