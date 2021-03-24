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Рудьковский утверждает, что Семинский систематически вносил в декларацию украденное

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 19:33
Рудьковский утверждает, что Семинский систематически вносил в декларацию украденное Фото: Николай Рудьковский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский внес часть активов, приобретенных за незаконно полученные средства, в налоговую декларацию.

Об этом рассказал экс-министр транспорта Николай Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

Рудьковский утверждает, что речь идет о ресурсах, полученных Семинским в результате недобросовестной работы и финансовых нарушений, совершаемых им в период работы в компании "Нефтегаздобыча", частично принадлежавшей семье Рудьковского.

В частности, об масштабном обналичивании средств совместно с экс-совладельцем компании Нестором Шуфричем, которые тратились на покупку недвижимости, самолетов, яхт и т.д.

"Семинский вообще ушел дальше, он, наверное, не читал уголовный кодекс - часть украденного он даже отразил в налоговой декларации", - резюмировал Рудьковский.

По его словам, Семинский и Шуфрич договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании.

"Я думаю, вы тоже слышали записи, где он настаивал, и сказал, что "я принял решение и буду забирать себе 20%". Он забирал больше, думаю, около 30% доходов компании", - рассказал Рудьковский.

Напомним, по сообщениям СМИ, Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своём похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долл.

Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой Семинский когда-то работал директором.

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