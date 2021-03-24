Рудьковський стверджує, що Семінський систематично вносив в декларацію вкрадене

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський вніс частину активів, придбаних за незаконно отримані кошти, в податкову декларацію.

Про це розповів екс-міністр транспорту Микола Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Рудьковський стверджує, що мова йде про ресурси, отримані Семінським внаслідок недобросовісної роботи та фінансових порушень, здійснених ним в період роботи в компанії "Нафтогазвидобування", яка частково належала родині Рудьковського.

Зокрема, про масштабне переведення в готівку коштів спільно з екс-співвласником компанії Нестором Шуфричем, які витрачалися на купівлю нерухомості, літаків, яхт тощо.

"Семінський взагалі пішов далі, він, напевно, не читав карний кодекс - частину вкраденого він навіть відобразив у податковій декларації", - резюмував Рудьковський.

За його словами, Семінський і Шуфрич домовилися самовільному перерозподілити частки і дохід компанії.

"Я думаю, ви теж чули записи, де він наполягав, і сказав, що "я прийняв рішення і буду забирати собі 20%". Він забирав більше, думаю, близько 30% доходів компанії", - розповів Рудьковський.