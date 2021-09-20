Руда обновила антирекорд: стоимость упала до 94 долларов

Аналитики отмечают, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться.

Кроме того, Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр, пишет ГМК Центр.

Таким образом, надежд на восстановление цен на высоком уровне остается все меньше.