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Руда обновила антирекорд: стоимость упала до 94 долларов

Автор: Наталия Гурковская

Стоимость руды на мировых рынках по состоянию на вечер понедельника, 20 сентября, обновила антирекорд: за тонну давали всего 94 доллара. Таким образом, только с августа руда потеряла в стоимости почти 100 долларов (тогда она стоила 183 доллара/тонна).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные S&P Global Platts.

Аналитики отмечают, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться.

Кроме того, Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр, пишет ГМК Центр.

Таким образом, надежд на восстановление цен на высоком уровне остается все меньше.

Как сообщалось, 16 сентября железную руду на мировых рынках продавали по 113 долларов за тонну.

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