Руда оновила антирекорд: вартість впала до 94 доларів

Аналітики відзначають, що зростання ринку нерухомості в Китаї, як основного споживача сталі, продовжує сповільнюватися.

Крім того, Пекін має намір скоротити викиди СО2 в сталеливарній промисловості, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.

Очікується, що виробництво сталі буде обмеженим до 2022 року напередодні Зимових Олімпійських ігор і Зимових Паралімпійських ігор, пише ГМК Центр.

Таким чином, надій на відновлення цін на високому рівні залишається все менше.