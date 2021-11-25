Ручной режим выплаты долгов за "зеленую" энергию останавливает инвестиции в отрасль, - "ДТЭК ВИЭ"

ГП "Гарантированный покупатель" закрыл для Украины возможность привлечения дешевых кредитных средств в связи с тем, что дискриминационным способом заблокировал выплату долгов за произведенную электроэнергию компании ДТЭК ВИЭ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в ходе дискуссионного клуба Energy Club генерального директора "ДТЭК ВИЭ" Мариса Куницкиса.

"То, что происходит наоборот закроет рынок для новых инвестиций в "зеленую" энергетику. Да, действительно, в данный момент "ДТЕК ВИЭ" не получила ни одной копейки с этих привлеченных облигаций "Укрэнерго". Т.е. мы остались единственными, кому не заплатил "Гарантированный покупатель" 3 млрд грн", - сказал Куницкис.

Он отметил, что компания привлекала международное финансирование для своих проектов, выпускала первые "зеленые" еврооблигации в Украине.

"Деньги с этих бондов пошли на финансирование этих проектов. И практически мы были те, которые создавали хорошую правильную среду для привлечения "зеленых" инвестиций в "зеленую" энергетику - своими проектами и своим примером", - сказал гендиректор.

В то же время он отметил, что от государства и госпредприятия "Гарантированный покупатель" компания не получает никаких внятных объяснений и причин задержки платежа.

"К сожалению, власти не понимают, что даже такой маленький прецедент, который касается только одной компании, за собой тянет очень большую цепь происшествий. Происшествий, которые называются "недоверие инвестору", - сказал Куницкис.

Он добавил, что компания получает массовые звонки и просьбы инвесторов объяснить почему деньги, которые дали под финансирование лишь проектов ВИЭ задействованы в непонятных схемах.

"Это снижает рейтинг инвест-климата в Украине и один такой прецедент может повлиять не только на нас, он повлияет на всю отрасль возобновляемой электроэнергии, поскольку кредиты будут недоступны или они будут недоступны по очень дорогим процентам", - подытожил Куницкис.

По его словам, власть фактически останавливает инвестиции в "зеленую" энергетику Украины.