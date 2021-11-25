ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ручной режим выплаты долгов за "зеленую" энергию останавливает инвестиции в отрасль, - "ДТЭК ВИЭ"

Новина українською →
Киев, Четверг 25 ноября 2021 16:14
Ручной режим выплаты долгов за "зеленую" энергию останавливает инвестиции в отрасль, - "ДТЭК ВИЭ" Фото: генеральный директор "ДТЭК ВИЭ" Марис Куницкис (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

ГП "Гарантированный покупатель" закрыл для Украины возможность привлечения дешевых кредитных средств в связи с тем, что дискриминационным способом заблокировал выплату долгов за произведенную электроэнергию компании ДТЭК ВИЭ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в ходе дискуссионного клуба Energy Club генерального директора "ДТЭК ВИЭ" Мариса Куницкиса.

"То, что происходит наоборот закроет рынок для новых инвестиций в "зеленую" энергетику. Да, действительно, в данный момент "ДТЕК ВИЭ" не получила ни одной копейки с этих привлеченных облигаций "Укрэнерго". Т.е. мы остались единственными, кому не заплатил "Гарантированный покупатель" 3 млрд грн", - сказал Куницкис.

Он отметил, что компания привлекала международное финансирование для своих проектов, выпускала первые "зеленые" еврооблигации в Украине.

"Деньги с этих бондов пошли на финансирование этих проектов. И практически мы были те, которые создавали хорошую правильную среду для привлечения "зеленых" инвестиций в "зеленую" энергетику - своими проектами и своим примером", - сказал гендиректор.

В то же время он отметил, что от государства и госпредприятия "Гарантированный покупатель" компания не получает никаких внятных объяснений и причин задержки платежа.

"К сожалению, власти не понимают, что даже такой маленький прецедент, который касается только одной компании, за собой тянет очень большую цепь происшествий. Происшествий, которые называются "недоверие инвестору", - сказал Куницкис.

Он добавил, что компания получает массовые звонки и просьбы инвесторов объяснить почему деньги, которые дали под финансирование лишь проектов ВИЭ задействованы в непонятных схемах.

"Это снижает рейтинг инвест-климата в Украине и один такой прецедент может повлиять не только на нас, он повлияет на всю отрасль возобновляемой электроэнергии, поскольку кредиты будут недоступны или они будут недоступны по очень дорогим процентам", - подытожил Куницкис.

По его словам, власть фактически останавливает инвестиции в "зеленую" энергетику Украины.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 27%.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии