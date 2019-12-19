Ручне управління енергетикою у виконанні Геруса знищує галузь, - нардеп

Фото: Олексій Кучеренко (ba.org.ua)

У Раді вважають, що Герус намагається "в ручному режимі" керувати енергетикою

Глава енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус намагається "в ручному режимі" керувати енергетикою, що знищує галузь. Таку думку висловив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко, коментуючи провал комітетом законопроекту по "зеленому" тарифу (№2543).

Депутат заявив, що неприйняття енергетичним комітетом ВР компромісного законопроекту по "зеленому" тарифу є неконструктивною позицією і створює серйозні проблеми інвесторам у сфері ВДЕ. На його думку, пауза, яку взяли депутати комітету у вирішенні цього питання, обернеться негативними наслідками для галузі альтернативної енергетики та держави в цілому.

"У людей там буде валитися бізнес, кредити. Вони ж цього не беруть до уваги. Треба, принаймні, хоч якось концептуально виходити, я поки не бачу якогось рішення. Я розумію, що просто взяли відстрочку. Міністерство сказало, що воно займається якоюсь загальною політикою", - повідомив Кучеренко.

Депутат вважає, що Герус, "з подачі" якого був провалений законопроект, намагається в ручному режимі керувати енергетикою, що призводить до виникнення проблем в галузі.

"У нього поки немає позиції. Тому що він намагається в ручному режимі керувати всім энергосектором. Жоден інститут нормально не працює, комісія не працює, міністерство не працює. Ручне іде управління, ця модель, ми все це проходили", - сказав Кучеренко.

Нагадаємо, проект закону 2543, яким передбачається можливість добровільного зниження "зеленого" тарифу, був зареєстрований у Верховній раді 6 грудня 2019 року.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі виконати зобов'язання перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження виплат за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

На засіданні комитетапо питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроект не знайшов підтримки у депутатів, проти нього голосували депутати з фракції "Слуга народу", на чолі з головою комітету Герусом.