"Зеленый" тариф: международные инвесторы ожидают компромисса

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Инвесторы рассчитывают на сбалансированное решение

Международные компании, реализующие проекты возобновляемой энергетики в Украине (ВИЭ), надеются, что Верховная рада и президент не пойдут на ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа, не нарушив обязательств перед иностранными инвесторами. Об этом заявил вице-президент норвежской компании NBT Берге Творг на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы верим, что президент и парламент Украины найдут сбалансированное решение и покажут, что у них нет намерения внедрять ретроспективные изменения, и что они готовы защищать права инвесторов", - отметил Творг.

Комментируя отказ парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг поддержать компромиссный законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа, вице-президент NBT сообщил, что инвесторы все же сохраняют надежду, что компромиссное решение по "зеленому" тарифу принято.

"Мы, все здесь присутствующие, надеемся, что будет найдено сбалансированное решение. Здесь обе стороны должны прийти к согласию, уступить в чем-то друг другу и пойти навстречу. Потому что последствия, если этого не будет сделано, последствия будут очень рискованными", - добавил Творг.

Вице-президент NBT подчеркнул, что только в 2019 г. иностранные инвестиции в Украину в сферу возобновляемой энергетики составили 4 млрд евро. Дальнейшие инвестиции, по его словам, зависят от уровня доверия к правительству и государству в целом.

"Все сводится к доверию. Доверие порождает уверенность, а за ней, понятно, что идут и деньги, и инвестиции", - подытожил Творг.

Как сообщалось, 13 декабря на заседании профильного комитета депутаты из фракции "Слуга народа" во главе с главой комитета Андреем Герусом отказались поддержать законопроект №2543. По словам авторов законопроекта (комитет ВР по экономическому развитию), он мог сохранить инвестпривлекательность Украины и позволял надеяться на устойчивое развитие ВИЭ.