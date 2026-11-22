Чому прайс-кепи закликають підвищити

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України повторно закликала НКРЕКП підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше до 18 000 грн/МВт·год.

У ФРУПЕК наголошували, що в опалювальний сезон цінові обмеження мають залишати достатні економічні умови для роботи доступної генерації, маневрових потужностей та їхнього відновлення після пошкоджень.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство у звіті Ukraine’s Energy Security 2026 зазначило, що ринкові правила, зокрема цінові обмеження, в окремі періоди стримували імпорт електроенергії в Україну. МЕА рекомендувало встановлювати прайс-кепи на рівні, достатньому для залучення імпорту саме у години дефіциту.