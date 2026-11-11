Прайс-кепи мають залишати виробникам електроенергії ресурс для відновлення після атак, - ФРУПЕК

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРУПЕК) повторно закликала НКРЕКП підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше до 18 000 грн/МВт·год, щоб цінові обмеження враховували реальні умови роботи генерації під час опалювального сезону та постійних російських атак.

У ФРУПЕК наголошують, що теплова генерація залишається одним із найбільш уражених сегментів енергетики, водночас саме вона покриває пікові навантаження, реагує на дефіцит потужності та компенсує вибуття інших генеруючих об’єктів.

Швидкість відновлення пошкодженого обладнання залежить від доступності комплектуючих, матеріалів та фінансової спроможності компаній підтримувати необхідні резерви.



"У період, коли енергосистема щодня працює під ризиком нових пошкоджень, регуляторні рішення мають насамперед забезпечувати максимальну готовність доступної генерації", - йдеться у зверненні.



Федерація також звертає увагу на зростаючу роль газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок, необхідних для покриття дефіциту та швидкого балансування системи. Їхня собівартість напряму залежить від вартості природного газу, що також має враховуватися при визначенні граничних цін.



"Ураховуючи зазначене, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України повторно просить НКРЕКП встановити максимальний рівень граничних цін на організованих сегментах ринку електричної енергії хоча б на рівні 18 000 грн/МВт·год", - зазначається у зверненні.