Почему прайс-кэпы призывают повысить

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины повторно призвала НКРЭКУ повысить максимальные прайс-кэпы, по меньшей мере, до 18 000 грн/МВт·ч .

В ФРУТЭК отмечали, что в отопительный сезон ценовые ограничения должны оставлять достаточные экономические условия для работы доступного поколения, маневровых мощностей и их восстановления после повреждений.

Ранее Международное энергетическое агентство в отчете Ukraine's Energy Security 2026 отметило, что рыночные правила, в том числе ценовые ограничения, в отдельные периоды сдерживали импорт электроэнергии в Украину. МЭА рекомендовало устанавливать прайс-кэпы на уровне, достаточном для привлечения импорта именно в часы дефицита.