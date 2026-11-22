Жорсткі прайс-кепи та ручне регулювання цін залишаються одним із ключових бар’єрів для нових інвестицій в українську генерацію та системи накопичення енергії.

Як пише РБК-Україна , про це заявив директор з міжнародного співробітництва та інвестицій АТ "КІЕП" Вячеслав Іваніцький.

За його словами, через адміністративне обмеження цін класичний ринковий арбітраж, на якому заробляють системи накопичення, в Україні стає нерентабельним. Водночас граничні ціни можуть не покривати витрати виробників електроенергії. "Штучне обмеження цін не лише заважає запустити ринкові механізми, а й урізає доходи підприємств: витрати на виробництво не покриваються граничними цінами", - зазначив Іваніцький. 13 жовтня НКРЕКП залишила граничні ціни на рівні 15 тис. грн/МВт·год на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку і 17 тис. грн/МВт·год - на балансуючому ринку. На думку Іваніцького, така модель ускладнює не лише залучення нових інвестицій, а й роботу вже наявної генерації та відновлення енергетичних об’єктів після масованих атак. "Поки існує ручне управління цінами, нових інвестицій у генерацію не буде", - наголосив він.

Чому прайс-кепи закликають підвищити

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України повторно закликала НКРЕКП підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше до 18 000 грн/МВт·год.

У ФРУПЕК наголошували, що в опалювальний сезон цінові обмеження мають залишати достатні економічні умови для роботи доступної генерації, маневрових потужностей та їхнього відновлення після пошкоджень.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство у звіті Ukraine’s Energy Security 2026 зазначило, що ринкові правила, зокрема цінові обмеження, в окремі періоди стримували імпорт електроенергії в Україну. МЕА рекомендувало встановлювати прайс-кепи на рівні, достатньому для залучення імпорту саме у години дефіциту.