Жесткие прайс-кэпы и ручная регулировка цен остаются одним из ключевых барьеров для новых инвестиций в украинскую генерацию и системы накопления энергии.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил директор по международному сотрудничеству и инвестициям АО "КИЭП" Вячеслав Иваницкий.

По его словам, из-за административного ограничения цен классический рыночный арбитраж, на котором зарабатывают системы накопления, в Украине становится нерентабельным. В то же время, предельные цены могут не покрывать затраты производителей электроэнергии. "Искусственное ограничение цен не только мешает запустить рыночные механизмы, но и урезает доходы предприятий: затраты на производство не покрываются граничными ценами", - отметил Иваницкий. 13 октября НКРЭКУ оставила предельные цены на уровне 15 тыс. грн/МВтч на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке и 17 тыс. грн/МВтч - на балансирующем рынке. По мнению Иваницкого, такая модель усложняет не только привлечение новых инвестиций, но и работу уже существующей генерации и возобновления энергетических объектов после массированных атак. "Пока существует ручное управление ценами, новых инвестиций в генерацию не будет", - подчеркнул он.

Почему прайс-кэпы призывают повысить

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины повторно призвала НКРЭКУ повысить максимальные прайс-кэпы, по меньшей мере, до 18 000 грн/МВт·ч .

В ФРУТЭК отмечали, что в отопительный сезон ценовые ограничения должны оставлять достаточные экономические условия для работы доступного поколения, маневровых мощностей и их восстановления после повреждений.

Ранее Международное энергетическое агентство в отчете Ukraine's Energy Security 2026 отметило, что рыночные правила, в том числе ценовые ограничения, в отдельные периоды сдерживали импорт электроэнергии в Украину. МЭА рекомендовало устанавливать прайс-кэпы на уровне, достаточном для привлечения импорта именно в часы дефицита.