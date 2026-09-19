Ручное регулирование цен на электроэнергию: эксперт предупредил о серьезных последствиях
Украине нужно отказаться от ручной установки прайс-кэпов и переходить к европейской модели работы энергорынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.
По его словам, физически украинская энергосистема уже объединена с ЕС, однако полной коммерческой интеграции - market coupling - до сих пор нет.
"Market coupling - это означает совместимость, коммерческую совместимость рынков электрической энергии, газа с рынками Европейского Союза, потому что у нас есть совместимость техническая, вы знаете, да", - говорит эксперт.
Он добавил, что украинская энергосистема полностью объединена с энергетической системой Европейского Союза с марта 22-го года, но "нет совместимости еще коммерческой, так называемого market coupling".
По словам Омельченко, даже весеннее повышение прайс-кэпов не решило проблему системно, поскольку предельные цены и дальше устанавливаются вручную. Это делает правила менее предсказуемыми и одной из причин слабого интереса инвесторов к украинскому энергорынку.
"И накануне зимы надо как-то изменить принципы установления прайс-кэпов или предельной цены из ручного режима. У нас все любят в ручном режиме чиновники делать. Это их мечта всем управлять в ручном режиме: ценами, тарифами, рынками, всем. Но от этой привычки пришло время отказываться", - заявил эксперт.
Напомним, глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева отметила, что системные долги также могут помешать Украине полноценно интегрироваться в европейский энергорынок.
Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что искусственные ценовые ограничения на украинском энергорынке заставляют Украину недоиспользовать импорт электроэнергии из Европы.