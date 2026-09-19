Ручное регулирование цен на электроэнергию: эксперт предупредил о серьезных последствиях

По его словам, физически украинская энергосистема уже объединена с ЕС, однако полной коммерческой интеграции - market coupling - до сих пор нет.

"Market coupling - это означает совместимость, коммерческую совместимость рынков электрической энергии, газа с рынками Европейского Союза, потому что у нас есть совместимость техническая, вы знаете, да", - говорит эксперт.

Он добавил, что украинская энергосистема полностью объединена с энергетической системой Европейского Союза с марта 22-го года, но "нет совместимости еще коммерческой, так называемого market coupling".



По словам Омельченко, даже весеннее повышение прайс-кэпов не решило проблему системно, поскольку предельные цены и дальше устанавливаются вручную. Это делает правила менее предсказуемыми и одной из причин слабого интереса инвесторов к украинскому энергорынку.

"И накануне зимы надо как-то изменить принципы установления прайс-кэпов или предельной цены из ручного режима. У нас все любят в ручном режиме чиновники делать. Это их мечта всем управлять в ручном режиме: ценами, тарифами, рынками, всем. Но от этой привычки пришло время отказываться", - заявил эксперт.