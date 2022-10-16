UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Рубіжному "кадирівці" виселяють жителів з їх будинків, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

"Кадирівці" в окупованому Рубіжному Луганської області виселяють жителів з їх домівок. Натомість туди заселяються їхні офіцери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, колаборанти надають окупантам інформацію про гарні будинки у місті. Через страх чеченці часто змінюють "житло".

"Розміщуються (чеченці - ред.) по будинкам у сільській місцевості. Вони надовго не затримуються, дуже часто змінюють будинки, тому що вже побоюються, що щось у них там буде вибухати", - заявив очільник ОВА.

Також Гайдай зазначив, що окупанти мінують все вздовж всієї лінії фронту у Луганській області. Мова йде про мости, дороги, будівлі. Зокрема, ворожі війська замінували під'їзні дороги в бік Сватового та Кремінної

Нагадаємо, СБУ викрила у Луганській області ще 30 колаборантів, які причетні до викрадень та катувань жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськРубежноеВійна в Україні