RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Рубежном "кадыровцы" выселяют жителей из их домов, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

"Кадыровцы" в оккупированном Рубежном Луганской области выселяют жителей из их домов. Туда же заселяются их офицеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, коллаборанты предоставляют оккупантам информацию о хороших домах в городе. Из-за страха чеченцы часто меняют "жилье".

"Размещаются (чеченцы - ред.) по домам в сельской местности. Они надолго не задерживаются, очень часто меняют дома, потому что уже опасаются, что что-то у них там будет взрываться", - заявил глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что оккупанты минируют все вдоль всей линии фронта в Луганской области. Речь идет о мостах, дорогах, зданиях. В частности, вражеские войска заминировали подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной.

Напомним, СБУ разоблачила в Луганской области еще 30 коллаборантов, причастных к похищениям и пыткам жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскРубежноеВойна в Украине