В Рубежном "кадыровцы" выселяют жителей из их домов, - Гайдай

"Кадыровцы" в оккупированном Рубежном Луганской области выселяют жителей из их домов. Туда же заселяются их офицеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, коллаборанты предоставляют оккупантам информацию о хороших домах в городе. Из-за страха чеченцы часто меняют "жилье".

"Размещаются (чеченцы - ред.) по домам в сельской местности. Они надолго не задерживаются, очень часто меняют дома, потому что уже опасаются, что что-то у них там будет взрываться", - заявил глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что оккупанты минируют все вдоль всей линии фронта в Луганской области. Речь идет о мостах, дорогах, зданиях. В частности, вражеские войска заминировали подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной.