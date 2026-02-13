Рубіо зробив заяву про масовані удари РФ по Україні

Відповідаючи на запитання журналіста про наслідки масованих бомбардувань України Росією, Рубіо назвав їх "жахливими" та підкреслив, що вони викликають страждання.

"Це війна, і це справді жахливо. Ось чому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року, страждання неймовірні. Саме у цьому і є проблема війн", - заявив Рубіо.

Держсекретар США також підкреслив, що саме заради припинення страждань мирного населення Білий дім на чолі з президентом США Дональдом Трампом так наполегливо працює вже більше року.