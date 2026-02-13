Рубіо зробив заяву про масовані удари РФ по Україні

Масовані удари росіян по Україні викликають неймовірні страждання мирного населення, саме тому США більше року працюють над мирним завершенням війни.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Відповідаючи на запитання журналіста про наслідки масованих бомбардувань України Росією, Рубіо назвав їх "жахливими" та підкреслив, що вони викликають страждання.
"Це війна, і це справді жахливо. Ось чому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року, страждання неймовірні. Саме у цьому і є проблема війн", - заявив Рубіо.
Держсекретар США також підкреслив, що саме заради припинення страждань мирного населення Білий дім на чолі з президентом США Дональдом Трампом так наполегливо працює вже більше року.
Російські війська в останні місяці посилили комбіновані удари по критичній та енергетичній інфраструктурі України з використанням сотень дронів та ракет різних типів.
Так, у ніч на 12 лютого російські війська нанесли комбінований удар балістикою та дронами одразу по кількох регіонах України. Зокрема, під атакою були Київ, Одеса та Дніпро.
Окрім того, в ніч на 7 лютого росіяни знову атакували Україну, застосувавши близько 400 дронів і 40 ракет різних типів. За словами Зеленського, основною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. У зв'язку з таким ударом по енергетиці в більшості регіонів країни ввели аварійні відключення світла.