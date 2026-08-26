Рубіо заявив союзникам США, що Вашингтон більше не планує нових ударів по Ірану, - Axios

Держсекретар США Марко Рубіо останніми днями сказав союзникам Вашингтона, що "наразі" Америка не планує завдавати нових ударів по Ірану. Натомість будуть інші засоби тиску, включаючи ініціативу щодо введення санкцій, оголошену цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Видання пише, що послання Рубіо главам МЗС країн-союзників прозвучало в той момент, коли США вважають, що душать Іран морською блокадою, водночас виводячи все більші обсяги нафти з Ормузької протоки.

Крім цього, такий підхід є ознакою того, що президент США Дональд Трамп роздратований війною і хоче, щоб вона закінчилася принаймні станом на зараз.

У чому полягає новий підхід

За словами американського чиновника, Рубіо у телефонних розмовах зі своїми колегами ясно дав зрозуміти, що США не планують відновлювати великомасштабні бойові дії. При цьому він не виключив ударів, якщо Іран першим завдасть удару.

Інший чиновник США сказав, що розмінування Ормузької протоки американськими ВМС є поворотним моментом у війні, оскільки значною мірою нейтралізувало одне з головних джерел впливу Ірану.

Причому в останні тижні дедалі більше танкерів проходять південною смугою протоки, що значно знижує вплив Ірану на світові енергетичні ринки.

Таким чином, політика адміністрації Трампа наразі має таку логіку:

спроби уникнути воєнних дій проти Ірану;

посилити економічний тиск на Іран шляхом військово-морської блокади США та нових санкцій з боку Мінфіну США;

транспортувати максимальну кількість нафти через протоку на світові енергетичні ринки.

При цьому один із чиновників США сказав, що така політика, як очікується, збережеться принаймні до закінчення проміжних виборів, після яких знову може бути розглянута можливість проведення нової військової кампанії.

Axios пояснює, що морська блокада США позбавляє Іран життєво важливих прибутків. Американські чиновники кажуть, що за останні два тижні біля острова Харг, головного центру експорту іранської нафти майже не було помічено танкерів.

"Іранці втратили контроль над протокою. Тепер вона перебуває під контролем США", - сказав один із чиновників.

У свою чергу представник Держдепу США Томмі Піготт відзначив таку річ:

"Іранська економіка знаходиться у вільному падінні, а армія розгромлена, і ми перекриваємо всі фінансові канали підтримки режиму, що залишилися. Президент ясно дав зрозуміти, що Тегеран не може мати ядерну зброю і що буде використовувати необхідні інструменти для досягнення цієї мети", - повідомив він.

Також одне з джерел розповіло, що США зараз не ведуть переговори з Іраном, а чинять тиск на Тегеран. Вашингтон вважає, що цей тиск може змусити іранців повернутися до столу переговорів.

Очікується, що у середу посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які очолюють переговори з Іраном, відвідають Центральне командування США для брифінгів щодо ситуації на місцях.