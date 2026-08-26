Рубио заявил союзникам США, что Вашингтон больше не планирует новых ударов по Ирану, - Axios

Госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сказал союзникам Вашингтона, что "на данный момент" Америка не планирует наносить новые удары по Ирану. Вместо этого будут другие средства давления, включая инициативу по введению санкций, объявленную на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Издание пишет, что послание Рубио главам МИД стран-союзников прозвучало в тот момент, когда США считают, что душат Иран морской блокадой, одновременно выводя все большие объемы нефти из Ормузского пролива.

Кроме этого, такой подход является признаком того, что президент США Дональд Трамп раздражен войной и хочет, чтобы она закончилась, по крайней мере, на данный момент.

В чем заключается новый подход

По словам американского чиновника, Рубио в телефонных разговорах со своими коллегами ясно дал понять, что США не планируют возобновлять крупномасштабные боевые действия. При этом он не исключил ударов, если Иран нанесет первый удар.

Другой чиновник США сказал, что разминирование Ормузского пролива американскими ВМС является поворотным моментом в войне, так как в значительной степени нейтрализовало один из главных источников влияния Ирана.

Причем в последние недели все больше танкеров проходят по южной полосе пролива, что значительно снижает влияние Ирана на мировые энергетические рынки.

Таким образом, политика администрации Трампа на данный момент имеет такую логику:

попытки избежать военных действий против Ирана;

усилить экономическое давление на Иран путем военно-морской блокады США и новых санкций со стороны Минфина США;

транспортировать максимально возможное количество нефти через пролив на мировые энергетические рынки.

При этом один из чиновников США сказал, что такая политика, как ожидается, сохранится по крайней мере до окончания промежуточных выборов, после которых вновь может быть рассмотрена возможность проведения новой военной кампании.

Axios поясняет, что морская блокада США лишает Иран жизненно важных доходов. Американские чиновники говорят, что за последние две недели у острова Харг, главного центра экспорта иранской нефти, почти не было замечено танкеров.

"Иранцы утратили контроль над проливом. Теперь он находится под контролем США", - сказал один из чиновников.

В свою очередь представитель Госдепа США Томми Пиготт отметил такую вещь:

"Иранская экономика находится в свободном падении, а армия разгромлена, и мы перекрываем все оставшиеся финансовые каналы поддержки режима. Президент ясно дал понять, что Тегеран не может обладать ядерным оружием и что то будет использовать необходимые инструменты для достижения этой цели", - сообщил он.

Также один из источников рассказал, что США сейчас не ведут переговоры с Ираном, а оказывают давление на Тегеран. Вашингтон полагает, что это давление может заставить иранцев вернуться за стол переговоров.

Ожидается, что в среду посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые возглавляют переговоры с Ираном, посетят Центральное командование США для брифингов о ситуации на местах.