Рубіо заявив, що мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні ще не почалися

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мирні переговори щодо закінчення війни в Україні поки що не розпочалися. Однак, якщо процес відбудеться, за столом повинні будуть бути як Україна, так і європейці.

Рубіо підкреслив, що наразі є лише розмова президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

"По-перше, ми повинні зрозуміти, що зараз немає ніякого процесу. Те, що у нас зараз є, це телефонна розмова між Путіним і президентом Трампом, у якій обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що будуть наступні бесіди, щоб з'ясувати, який вигляд матиме процес обговорення, і тоді, можливо, ми зможемо почати ділитися більш детальною інформацією. Так що це трохи передчасно", - сказав він.

Держсекретар наголосив, що Трамп, коли балотувався на посаду президента, був дуже зрозумілий у питанні російсько-української війни. Зокрема, він вважав і вважає, що вона має закінчитися. Рубіо додав, якщо Трамп бачить можливість покласти край нинішній війні, то адміністрація користуватиметься цією можливістю. Зрештою буде досягнуто точки, коли можуть почати справжні переговори. Але наразі цього поки що немає.

"Ми поки що не досягли цього, але якщо це станеться, Україна повинна буде брати участь, тому що саме вона зазнала вторгнення, і європейці повинні будуть брати участь... у них є санкції проти Путіна і Росії, і вони зробили свій внесок у ці зусилля. Ми просто ще не досягли цього. Ми насправді не досягли цього, але, сподіваюся, досягнемо, тому що ми всі хотіли б, щоб ця війна закінчилася", - сказав Рубіо.