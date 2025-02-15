У Рубіо підтвердили розмову з Лавровим про війну в Україні

Державний секретар Марко Рубіо поговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони серед іншого обговорили й завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду США.

"Держсекретар знову підтвердив відданість президента Трампа припиненню конфлікту в Україні. Крім того, вони обговорили можливість потенційної спільної роботи з низки інших двосторонніх питань", - йдеться на сайті уряду.

Держдеп США повідомив, що сьогодні, 15 лютого, Рубіо дійсно розмовляв Лавровим. Це стало продовженням розмови президента США Дональда Трампа з диктатором Росії Володимиром Путіним, що відбулась раніше цього тижня.

Нагадаємо, що раніше сьогодні про цю розмову повідомили в Російській Федерації.

В окремому матеріалі РБК-Україна повідомляло про подробиці розмови від російської сторони.

Зауважимо, що нещодавно Трамп заявив про намір зустрітися з диктатором Росії Володимиром Путіним.

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