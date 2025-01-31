Рубіо запевняє, що США не відмовляться від України, - глава МЗС Італії

За словами глави МЗС Італії, під час переговорів Рубіо наполягав, що США "не відмовляться від України".

Також Таяні зазначив, що США "повинні бути присутніми в Африці, в Середземномор'ї".

При цьому міністр закордонних справ Італії відреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію.

"Я не думаю, що Трамп вторгнеться в Гренландію", - вважає він.

Як зазначив Таяні, головний висновок з нової ери президентства Трампа полягає в тому, що Європа має зробити більше, щоб постояти за себе.

"Європа не повинна бути сильною тільки в нав'язуванні правил, вона повинна бути сильною політично та економічно", - додав він.