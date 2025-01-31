Рубио заверяет, что США не откажутся от Украины, - глава МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили вопрос поддержки Украины.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Таяни приводит Politico.
По словам главы МИД Италии, в ходе переговоров Рубио настаивал, что США "не откажутся от Украины".
Также Таяни отметил, что США "должны присутствовать в Африке, в Средиземноморье".
При этом министр иностранных дел Италии отреагировал на последние заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.
"Я не думаю, что Трамп вторгнется в Гренландию", - считает он.
Как отметил Таяни, главный вывод из новой эры президентства Трампа заключается в том, что Европа должна сделать больше, чтобы постоять за себя.
"Европа не должна быть сильной только в навязывании правил, она должна быть сильной политически и экономически", - добавил он.
Напомним, ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий подчеркивал, что военная помощь Украине со стороны США пока продолжается.
При этом он отмечал, что помощь Украине стратегически важна для США. Украинские чиновники пытаются донести эту мысль американской стороне.
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