Рубіо запевнив, що Білий дім не наказував сповільнювати Starlink для дронів ЗСУ

"Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Українці просили надати їм такий доступ, щоб завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Наразі вони не мають доступу до цієї системи", - заявив Рубіо.

За його словами, це питання зараз обговорюється.

Держсекретар також заперечив, що влада США причетна до перебоїв зі Starlink чи Starshield. Повідомлення про це він назвав "категорично неправдивою інформацією".

"Ніхто в Білому домі не наказував комусь сповільнювати інтернет або знижувати швидкість з'єднання, щоб певні безпілотники не могли ним користуватися", - наголосив Рубіо. Він додав, що, наскільки йому відомо, система знову працює.