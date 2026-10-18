Рубіо запевнив, що Білий дім не наказував сповільнювати Starlink для дронів ЗСУ

У Вашингтоні заявляють, що Україна наразі не має доступу до військової супутникової системи Starshield. Причетність Білого дому до збоїв у роботі зв'язку там заперечують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Марка Рубіо, який спілкувався з журналістами Magno News.
"Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Українці просили надати їм такий доступ, щоб завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Наразі вони не мають доступу до цієї системи", - заявив Рубіо.
За його словами, це питання зараз обговорюється.
Держсекретар також заперечив, що влада США причетна до перебоїв зі Starlink чи Starshield. Повідомлення про це він назвав "категорично неправдивою інформацією".
"Ніхто в Білому домі не наказував комусь сповільнювати інтернет або знижувати швидкість з'єднання, щоб певні безпілотники не могли ним користуватися", - наголосив Рубіо. Він додав, що, наскільки йому відомо, система знову працює.
Слова Рубіо розходяться з заявами української сторони. Радник президента з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов в інтерв'ю AP розповідав, що Україна користується Starshield для керування дронами-перехоплювачами. Саме для цього пакета з ночі на 14 жовтня діє ліміт швидкості в 160 км/год.
За словами Бескрестнова, на території Росії і для ударів по російських НПЗ Starshield не використовують. Ліміт досі не зняли, Україна веде переговори з Пентагоном, SpaceX і урядом США.
Власник SpaceX Ілон Маск, своєю чергою, наголошував, що Starshield належить уряду США, а обмеження для нього встановлюють американські військові і зрештою президент. Сам президент США Дональд Трамп запевнив, що наказу обмежувати систему не віддавав.