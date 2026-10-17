Росія може за пів року отримати власний Starlink для керування шахедами, - "Флеш"

Росія розгортає супутникову мережу "Рассвет", яка, ймовірно, дозволить керувати шахедами, дронами і дешевими ракетами в реальному часі. Повне покриття над Україною може з'явитися приблизно за пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента з питань оборонних технологій Сергія Бескрестнова ("Флеша") агентству AP.

Чим небезпечний "Рассвет"

Бескрестнов назвав російську мережу загрозою номер один серед усіх технологічних викликів від РФ, причому не лише для України, а й для Європи.

За його оцінкою, Росія вчиться керувати через супутник у реальному часі:

ударними дронами типу "Шахед";

розвідувальними безпілотниками;

дешевими ракетами "Бандероль" і "Дань-М".

Тоді оператори зможуть наводити дрони й ракети напряму, і мережа РЕБ, яку Україна вибудувала по всій країні, стане марною.

"Вони зможуть атакувати всю країну в реальному часі і робити це дуже точно. Це справді буде велика катастрофа для всіх", - попередив Бескрестнов.

Скільки часу в України

Повного покриття над Україною в Росії поки немає. Коли супутники пролітають над країною, вони дають тимчасовий зв'язок на 30-40 хвилин. Повне покриття, за оцінкою радника, може з'явитися приблизно за шість місяців.

Україна готує контрзаходи, зокрема санкції. Але завдання складне: російські інженери тестували глушіння на робочому Starlink, а Україні доводиться будувати захист від системи, яка ще повноцінно не працює.

"Коли Росія почне використовувати її для ударів по нашій інфраструктурі, ми маємо вже розробити засоби захисту, виготовити їх у великій кількості і розгорнути", - наголосив Бескрестнов.