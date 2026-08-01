Рубіо заінтригував заявою про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією

За словами Рубіо, протягом найближчих кількох тижнів Вашингтон докладатиме зусиль, щоб з'ясувати, чи є можливість відновити переговори між Києвом і Москвою та наблизити завершення війни.

"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", - заявив він.

Водночас держсекретар США наголосив, що головною перешкодою залишаються принципові розбіжності між сторонами.

"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться трохи зблизити ці "червоні лінії", ми ще не досягнемо бажаного результату", - зазначив Рубіо.